Прокопенко на своей Facebook-странице обратил внимание на то, что сейчас иностранное и наше медиапространство «пропитано уверенностью», что война в нашей стране закончится в 2025 году. Однако такое убеждение дает иллюзию, которая вредит фронту и тылу, сообщает издание «НБН».

«Редис» объяснил, что подобные заявления успокаивают в ситуации, когда расслабиться – это потерять свою страну и ее независимость. Если прогнозы о победе над РФ в этом году не оправдаются, граждан постигнет тяжелое разочарование, которое ударит по обороноспособности Украины.

Командир «Азова» подчеркнул, что получения каких-либо гарантий безопасности нашей страной не означает, что она украинцам можно переложить ответственность за оборону на чужие плечи.

Военный напомнил о Будапештском меморандуме, который «усыпил» наше общество обещаниями, что подписи на бумаге гарантируют безопасность украинских границ.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что новоизбранный президент США сможет остановить агрессию россиян и принести мир в нашу страну.