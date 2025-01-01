В Воздушных силах Украины сообщили, что с вечера 31 декабря российские захватчики начали выпускать по нашей стране БПЛА и атаковали ее дронами до утра, информирует издание «НБН».

Военные подсчитали, что оккупационная армия Путина применила против Украины 111 беспилотников, из них противовоздушная оборона уничтожила 63 БПЛА, 46 дронов-имитаторов были локационно потеряны благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Еще 2 беспилотника полетели в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

В новогоднюю ночь небо над страной защищали мобильные огневые группы, подразделения РЭБ, зенитные ракетные войска и авиация. Они сбили вражеские БПЛА над Киевщиной, Сумщиной, Черниговщиной, Полтавщиной, Черкасчиной, Житомирщиной, Кировоградщиной, Николаевщиной, Хмельнитчиной и Запорожьем.

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал о дронах «второй армии мира», которые создали большие проблемы для Сил обороны Украины.