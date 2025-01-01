Офицер 59-й ОМПБр в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, что в районе Покровска боевые действия не прекращаются, столкновения были даже в новогоднюю ночь. Это направление остается горячей точкой, информирует издание «НБН».

По словам Цехотского, оккупационная армия Путина, осознавая масштабы своих потерь, стремится взять город в кольцо. Сейчас захватчики пытаются выйти на трассу Покровск – Павлоград, которая находится под контролем ВСУ, чтобы заставить гарнизон Сил обороны Украины покинуть позиции.

Защитники не должны этого допустить, поэтому они нуждаются в дополнительных средствах, которые не позволят «второй армии мира» иметь превосходство в небе.

Ранее в ОСГВ «Хортица» сообщали, что на Покровском направлении ВС РФ преобладают в живой силе. Путинские войска пытаются прорвать украинскую оборону с флангов.

Как сообщалось, аналитики ISW назвали число потерь оккупационной армии РФ на фронте в Украине за 2024 год.