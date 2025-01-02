В четверг, 2 января, день ангела у Ульяны, Аллы, Юрия, Марка, Сергея, Василия, Игната, Даниила, Ивана, Георгия и Петра. «НБН» рассказывает о значении некоторых из этих имен:

Ульяна (с латинского «пушистая», «кудрявая», второе значение – «из рода Юлиев») имеет эмоциональную глубину, доброту, чуткость, настойчивость, благодаря чему она достигает успехов в карьере и личной жизни. В отношениях эта женщина заботливая, романтичная и верная.

Алла (с арабского «богиня», второе значение с греческого – «иная», «другая») – яркая, страстная, властная, упорная, целеустремленная, независимая, сильная женщина с высокой самооценкой и железной хваткой. Ее смысл жизни – известность и признание. В семье пытается главенствовать, часто принимает участие в деятельности мужа.

Юрий (с греческого «земледелец») – сильный, решительный, независимый и надежный человек. Благодаря находчивости и лидерским качествам хорошо проявляет себя в профессиональной сфере. В отношениях стремится быть надежным, верным партнером, который будет защищать и находить решения проблем в паре.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя впускать в дом бедных, старых и немощных – можете навлечь на себя бедность и болезни. Сегодня запрещено обижать родственников, особенно родителей, что-либо одалживать, заниматься домашними делами, выносить мусор.

Кроме того, не рекомендуется выходить без надобности из дома, чтобы не заболеть, а также стричься – иначе волосы будут плохо расти.

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