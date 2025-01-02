В пятницу, 3 января, жители Украины третий день проведут со светом. В приложении «Киев Цифровой» сообщается, что НЭК «Укрэнерго» не планирует отключения электричества, в частности для Киевщины, пишет издание «НБН».

На сегодня в энергосистеме страны достаточно электроэнергии, однако, учитывая проведение аварийно-восстановительных работ после 13 масштабных атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры в 2024 году, ситуация может измениться.

Гражданам рекомендуют проверять актуальную информацию о состоянии энергосистемы, плановых или аварийных графиках отключений на сайте или на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Киевляне и гости города могут посмотреть соответствующие данные на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители области – на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также украинцам напоминают о важности экономного потребления электроэнергии.

Как сообщалось, министр энергетики Герман Галущенко объяснил, почему прошлый год стал самым сложным для энергосистемы нашей страны с начала полномасштабного вторжения российских войск.