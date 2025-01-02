Трегубов в эфире национального телемарафона рассказал о боях под Покровском Донецкой области. Он сообщил, что захватчики находятся в двух километрах от окраин города, информирует издание «НБН».

По его словам, этот участок фронта остается самым горячим направлением на протяжении нескольких недель. ВС РФ пытаются взять город в окружение или полуокружение через соседние населенные пункты.

Представитель ОСГВ «Хортица» объяснил, что Покровск – большой и достаточно хорошо укрепленный город. Поэтому войска Российской Федерации пытаются избежать лобового штурма, учитывая, что захватчики завязли в городских боях на других участках фронта, в частности в городах Часов Яр и Курахово.

Учитывая указанные факторы, российские оккупанты пытаются обойти Покровск, чтобы разорвать инфраструктурные цепочки.

Напомним, накануне офицер 59-й ОМПБр заявил, что армия Путина пытается взять Покровск в кольцо.