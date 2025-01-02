Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль Государственной миграционной службы Украины, со среды, 1 января, населению придется больше платить за процедуру оформления различных типов внутреннего и заграничного паспорта.

В частности, скорректированные в большую сторону цены за оформление документации выглядят нижеуказанным образом (за исключением первой выдачи):

за ID-карточку в течение 20 рабочих дней — 558 гривен;

за ID-карточку в течение 10 рабочих дней — 928 гривен;

за заграничный паспорт в течение 20 рабочих дней — 1 042 гривны;

за заграничный паспорт в течение 7 дней — 1 682 гривны;

за постоянный вид на жительство — 1 175 гривен;

за временный вид на жительство — 1 080 гривен.

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