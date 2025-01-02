Спикер Украинской добровольческой армии Юг и председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что сегодня около 13:30 в селе Ивановское Рыльского района Курской области прилетело по месту базирования бойцов 810-й бригады армии РФ.

Также он опубликовал несколько фотографий с места удара, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/Bratchuk_Sergey

Ракета попала в дом культуры, который использовали российские захватчики. На снимках рядом со зданием видны припаркованные военные автомобили с символикой оккупантов.

Фото – t.me/Bratchuk_Sergey

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко сообщает, что атака на врага была удачной – 810-я бригада ВС РФ понесла потери в результате ракетного обстрела.

Как сообщалось, аналитики ISW назвали число потерь оккупационной армии Путина на фронте в Украине за 2024 год.