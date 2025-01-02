Результаты проведенного с 2 по 17 декабря соцопроса КМИС показали, что по-прежнему большинство украинцев заявляют о готовности терпеть войну с РФ столько, сколько будет нужно – 57%.

В региональном измерении таких граждан на Западе страны – 57%, в Центре – 59%, на Юге – 57% и на Востоке – 51%, информирует издание «НБН».

В то же время 3% респондентов признались, что готовы терпеть боевые действия в своей стране еще год, еще 3% опрошенных – полгода, 18% участников исследования – несколько месяцев. 18% не смогли ответить на вопрос социологов.

Отметим, что в октябре 2024 года намеревались терпеть войну с Россией сколько будет нужно 63% украинцев, в феврале этого же года таких респондентов было 73%.

Ранее социологи КМИС выяснили, верят граждане Украины, что 47-й президент США Дональд Трамп поможет завершить войну с РФ и достичь справедливого мира.