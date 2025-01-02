Симороз в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что наша страна теоретически может одержать полную победу над Россией при соблюдении определенных условий. В нынешней ситуации это невозможно, информирует «НБН».

По его словам, украинский ВПК на данный момент из-за недостатка финансирования работает только на 30%, поэтому власти должны искать дополнительные источники наполнения бюджета и загружать военно-промышленный комплекс на 200%, чтобы снабжать Силы обороны техникой.

Ветеран войны обратил внимание на то, что не способствуют достижению победы над агрессором и факторы, которые разъединяют наше общество и влияют на процесс мобилизации. Руководство страны должно бороться с коррупцией и запрещать некритические расходы.

Он напомнил, что для проведения наступлений нужно стать в активную оборону, однако сейчас на фронте наблюдаются большие проблемы. В то же время ВС РФ формируют новые группировки для наступательных действий.

К сожалению, Силы обороны Украины потеряли инициативу на поле боя, дав возможность захватчикам в оккупированных регионах «зарыться», заминировать территории, построить фортификации и провести другие мероприятия для подготовки к высококачественной обороне.

Ранее командир «Азова» объяснил украинцам, как уверенность в завершении войны в этом году вредит обороноспособности нашей страны.