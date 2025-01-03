В пятницу, 3 января, день ангела у Ирины и Гордея. «НБН» рассказывает о характере обладателей этих имен:

Ирина (с древнегреческого «спокойствие», «мир») – миролюбивая, выразительная, умная, проницательная, творческая женщина. Лучшая профессия для нее та, которая будет соответствовать ее навыкам, стремлениям и интересам. В отношениях обладательница этого имени будет стремиться понять потребности своего партнера, став источником силы и поддержки для него.

Гордей (от греческого имени «Гордий», которое означает «грозный», «быстрый») – спокойный, взвешенный мужчина, который обладает отменными манерами. Часто становится душой компании благодаря своему чувству юмора. Любит и умеет работать, любое дело выполняет старательно. Ему лучше жениться в более позднем возрасте, так как в молодости он слишком влюбчивый, тогда он станет достойным семьянином.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день нельзя ничем хвастаться, брать или давать взаймы деньги, кричать, громко разговаривать. Сегодня не стоит желать здоровья и счастья, так как может получиться наоборот, поднимать вещи с земли – это может привести к потерям.

Кроме того, нельзя давать обещания, которые вы не собираетесь выполнять, подслушивать или подглядывать – могут появиться заболевания, связанные со слухом или зрением.

Также считается, что 3 января сны вещие, поэтому если вы увидите плохое предзнаменование, будьте осторожны.

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