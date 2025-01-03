В пятницу утром, 3 января, оккупационная армия Российской Федерации атаковала Сумы дронами-камикадзе. Захватчики нанесли авиационный удар по частному сектору города, информирует издание «НБН» со ссылкой на областную военную администрацию.

В ведомстве сообщили, что на месте проводятся аварийные работы, пострадавшим предоставляется медицинская помощь. К счастью, дроновая атака обошлась без погибших.

По словам исполняющего обязанности городского главы Артема Кобзаря, пострадал частный дом, где жили супруги. В областной военной администрации уточнили, что здание было повреждено в результате падения обломков вражеского беспилотника.

Местные СМИ и Главное управление ДСНС Украины в Сумской области показали фотографии последствий удара БПЛА по частному сектору.

Фото – facebook.com/DSNSSUMY

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Как сообщалось, в новогоднюю ночь «вторая армия мира» атаковала Украину дронами. Российские захватчики выпустили по стране 111 беспилотников.