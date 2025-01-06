В понедельник, 6 января, по новому церковному календарю верующие празднуют Богоявление Господне – крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Именно в этот момент открылось таинство Святой Троицы.

У наших предков в этот день действовал ряд запретов, чтобы избежать невзгод, информирует издание «НБН».

На Крещение запрещено завидовать, мстить, ссориться, желать кому-то зла. Также нельзя садиться за праздничный стол в грязной, старой или темной одежде, выполнять тяжелую работу по хозяйству, стирать или полоскать одежду в водоемах, выбрасывать мусор или выливать помои в реки, озера, употреблять алкоголь.

Пепел, который остается в печке или во дворе после рождественских праздников, не стоит хранить – вечером на Крещение его нужно высыпать на лед на реке.

Сегодня день ангела празднуют Иван и Ян. Мальчику, рожденному 6 января, можно выбрать одно из этих имен, вот их значение:

Иван (с древнееврейского «помилован Богом», «милость Божья», «подарок Божий») – спокойный, добропорядочный мужчина, который не любит спешку. Ему нравится работать руками, серьезно относится к своему делу, за что его уважают коллеги и руководство.

Обладатель этого имени – муж, возле которого жена будет чувствовать себя как за каменной стеной. Также Иван – идеальный отец.

Ян (с древнееврейского «Бог милостив») – честный, стойкий, преданный, решительный мужчина, который часто выбирает карьеру, требующую высокого уровня ответственности. Выходит победителем из жизненных испытаний благодаря своей выдержке и настойчивости.

В отношениях он – верный и любящий партнер, который готов поддерживать свою возлюбленную во всех ее начинаниях и заботиться о ней. Ян стремится создать гармоничную семью.

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