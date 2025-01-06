Федоренко сообщил, что на Харьковщине продолжаются активные бои, одним из основных районов противостояния врагу является Липецкая община, в частности, поселок Глубокое. В этом населенном пункте в мае прошлого года ВС РФ начали наступление, которое было остановлено ВСУ.

По его словам, с того времени российские захватчики так и не смогли в свою пользу изменить линию фронта. Враг остался на тех рубежах, на которых находился в конце весны, информирует издание «НБН».

Командир батальона УБАК отметил, что россиян нужно не только выбить с позиций, но и удержать занятые территории, что сложно делать в условиях постоянных атак захватчиков FPV-дронами, БПЛА со сбросами, обстрелов из артиллерии, минометов. Однако защитники крепко держат оборону, несмотря на вражеские удары.

Военнослужащий добавил, что на Харьковском направлении оккупанты до сих пор пытаются вернуть утраченное положение, однако не достигают успеха. Поскольку россияне не могут получить результат в лоб, они используют ДРГ, пытаясь найти слабые места в обороне ВСУ. Украинские разведчики и специальные подразделения блокируют все попытки диверсантов.

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