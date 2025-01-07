В приложении «Киев Цифровой» проинформировали, что отключения света в среду, 8 января, действовать не будут. С начала 2025 года в Украине ограничения не применялись, сообщает издание «НБН».

Во вторник утром, 7 января, в пресс-службе НЭК «Укрэнерго» рассказали, что сегодня потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 было на 5,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня – в понедельник. Это связано с потеплением в большинстве регионов.

В компании напомнили, что энергетики работают над восстановлением энергосистемы, которая в прошлом году подверглась 13 массированным атакам российских захватчиков ракетами и беспилотниками.

Учитывая масштабные удары по критической инфраструктуре, ситуация в энергетической системе может меняться и требовать введения ограничений.

Киевляне могут найти соответствующую актуальную информацию в приложении «Киев Цифровой», а также на сайте ДТЭК Киевские электросети. Для бытовых потребителей на Киевщине новые данные публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии, если словацкий премьер-министр Роберт Фицо выполнит свои угрозы.