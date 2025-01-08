Бывший советник городского главы Мариуполя Андрющенко в среду, 8 января, в своем Telegram-канале рассказал, что во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в 30 километрах от линии боевых столкновений был поражен автомобиль руководителя регионального отделения «Движение Зaxapa Πpилeпинa» Юpия Μeзинοва.

Также экс-чиновник опубликовал кадры горящего авто россиянина, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/andriyshTime

По его словам, «волонтер» из Батайска Ростовской области, в отличие от его машины, выжил после сброса с БПЛА. Однако «гуманитарная помощь» для «второй армии мира» сгорела: оккупантам не довезли несколько Starlink, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

Напомним, две недели назад в Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы оккупационного совета города Василия Нечета. Андрющенко сообщил подробности и показал кадры горящей машины.