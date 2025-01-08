В Киеве и области завтра, 9 января, графики отключений света действовать не будут, о чем сообщается в приложении «Киев Цифровой», пишет «НБН».

В НЭК «Укрэнерго» отмечают, что в сегодня, 8 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на том же уровне, что и вчера, 7 января. Это связано с потеплением в большинстве регионов.

В то же время в компании напомнили, что на энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, поэтому есть необходимость в экономном потреблении электричества.

Для этого украинцам в период с 8 утра до 10 вечера необходимо ограничить одновременное использование энергоемкой техники – кондиционера, бойлера, электрической плиты и стиральной машины.

Напомним, что официальные сообщения о возможных изменениях в энергосистеме и данные об отключениях света бытовые потребители столицы могут найти на официальном ресурсе ДТЭК Киевские электросети, а области –ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ранее эксперт объяснил, как удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме после последних российских атак.