Силы обороны в среду, 8 января, нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии вооруженных сил страны-агрессора, который находился в Харцызке Донецкой области.

Об этом заявили в Генеральном штабе Украины, информирует издание «НБН».

В ведомстве рассказали, что захватчики использовали соответствующее здание в оккупированном с 2014 года городе для координации атак против защитников и мирных украинцев, в частности жителей Курахово.

Напомним, что 2 января ракета прилетела по дому культуры в Курске. Здание оккупанты использовали как место дислокации бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

Глава ЦПД Андрей Коваленко сообщал, что удар был результативным – захватчики понесли потери. Через несколько дней он заявил, что в Курске снова прилетело по важному военному объекту, опубликовав видео «хлопка» в городе, которое распространили в Сети 5 января.