Охрименко в ходе пресс-конференции «1000 дней несвободы» ответил, что тормозит обмен пленными с Российской Федерацией по формуле «всех на всех», информирует издание «НБН» со ссылкой на Новини.LIVE.

По его словам, количество пленных граждан нашей страны и россиян – несопоставимо, ведь наших людей в плену РФ сейчас больше, чем представителей государства-террориста у нас.

Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что работа по обмену в формате «всех на всех» продолжается, однако есть препятствие в виде позиции Москвы.

Чиновник призвал не забывать, что войска страны-агрессора захватили 20% территории Украины, на которой проживает около 3,5 миллиона граждан. Эти люди являются потенциальными заложниками российских оккупантов.

Напомним, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал казни военнопленных захватчиками. Омбудсмен объяснил, почему подобных случаев стало больше.