Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле руководителя Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, в ночь на эту субботу, вследствие удара российских беспилотников, поврежденя ряд объектов гражданской и критически-важной инфраструктуры.

Исходя из слов Райкович, на территории Александровской общины, в результате падения фрагментов ликвидированных дронов-камикадзе РФ, повреждены окна и кровли в нескольких частных домовладениях.

Кроме того, взрывной волной и осколками задета опора линии электропередач, потому бригада местного РЭС ЧАО «Кировоградоблэнерго» оперативно приступила к устранению повреждений и восстановлению коммуникаций.

Глава ОВА отметил, что пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет, и добавил:

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шмыгаль рассказывал, какое количество подстанций «Укрэнерго» имеют усиленную защиту от атак РФ.