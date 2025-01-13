В понедельник, 13 января, день ангела у Петра, Максима, Елизара, Якова и Афанасия. Мальчику, рожденному в этот день, можно подарить одно из этих имен, «НБН» рассказывает о значении некоторых их них:

Петр (с древнегреческого «скала», «камень») рано взрослеет и стремится к независимости, всегда стоит на своем, бесстрашен, если дело касается отстаивания его взглядов. В работе редко достигает вершин, поскольку выбирает дело, которое не соответствует его способностям. В финансовых делах у него либо грандиозные успехи, либо большие неудачи.

Семью заводит довольно поздно, когда находит свой идеал женщины, который формирует еще в юности, либо когда разочаровывается в успехе поисков. Дети не играют в его жизни первостепенную роль.

Максим (с латинского «великий») – уверенный, независимый, амбициозный, сильный мужчина с лидерскими качествами. Может стать отличным спортсменом, политиком или бизнесменом, благодаря своей силе воли, целеустремленности и выносливости.

В отношениях обладатель этого имени отличается глубокой преданностью и страстью, ценит взаимоуважение, верность и честность. Способен на великие поступки ради любимой.

Елизар (с древнееврейского «Бог помог») внешне мягок, но при этом имеет твердый стержень взглядов и убеждений. Этот мужчина рад помочь и советом, и делом, и финансами. Обладает многочисленными талантами, однако не стремится к материальным благам и славе, может достичь высокого социального и материального положения после 40 лет.

Умеет обеспечить семью, которую заводит в зрелом возрасте, к выбору жены подходит серьезно – выберет высоконравственную, простую и добрую женщину.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, нельзя заниматься физическим трудом, шить, вышивать, вязать, занимать и одалживать деньги, ссориться с незнакомцами и друзьями, выходить из дома до рассвета.

Также в этот день нельзя обижать животных, иначе от вас отвернется счастье. Наши предки 13 января старались уделить особое внимание собакам и котам, так как верили, что сегодня они способны предсказывать погоду и влиять на судьбу.

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