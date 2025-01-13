Спикер ОСГВ «Хортица» в эфире национального телемарафона сообщил, что ВС РФ пытаются закрепиться в небольших поселках Южнее Покровска для дальнейшего продвижения на этом направлении. Однако заходить в сам город россияне пока не спешат, поскольку это им не выгодно, информирует издание «НБН».

По его словам, сейчас захватчики стараются выйти на лесополосу вблизи трассы, через которую осуществляется часть поставок в Покровск. Для этого враг задействовал большое количество живой силы и техники.

Трегубов напомнил, что Покровское направление сегодня остается ключевым, здесь идут наиболее интенсивные и ожесточенные боестолкновения. Поскольку этот город большой и хорошо укрепленный, россияне тут «стачиваются».

Военный добавил, что сейчас «второй армии мира» достаточно городских боев, в частности в Торецке и Курахово, поэтому оккупанты избегают таких столкновений в Покровске.

Ранее западное издание опубликовало материал, в котором рассказало, как воюют бойцы КНДР в Курской области.