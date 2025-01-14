Во вторник, 14 января, день ангела у Нины, Андрея, Степана, Адама, Сергея, Давида, Иосифа, Ивана, Марка, Ильи, Макара, Вениамина и Павла. «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из этих имен:

Нина (происходит от грузинского имени Нино, что означает «царица») –замкнутая, нерешительная, слегка боязливая женщина, которая старается избежать конфликтов. В то же время она самостоятельная, обладает чувством собственного достоинства, всегда выполняет свои обещания и умеет выходить из сложных ситуаций.

Большую часть времени будет посвящать семье, в спутники жизни выберет мужчину, в котором увидит равного себе партнера и друга. Выбирая профессию, она остановится на деле, которое будет приносить хороший доход.

Андрей (с древнегреческого «воин» или «мужественный») – сильный, мужественный, самодостаточный, независимый, надежный, решительный мужчина.

Благодаря своему драйву и лидерским качествам может достигать успехов в карьере. Обладатель этого имени в отношениях с женщинами будет проявлять преданность и защиту.

Адам (с иврита «созданный из красной глины») обладает острым умом и развитым мышлением, доброжелательный, простой, открытый для окружения, всегда готов прийти на помощь. Ему свойственно замыкаться в себе.

Этот мужчина легко может построить свой бизнес, если поставит такую цель и начнет упорно работать. Его семейная жизнь не всегда складывается удачно, однако из него получится замечательный отец.

Вениамин (с иврита «счастливый сын») обладает хорошо развитым интеллектом, памятью, трудолюбием, что позволяет ему заниматься наукой. Также он – творческий человек, который может быть писателем или художником. Однако достигнет успеха в любом деле, если будет увлечен тем, чем он занимается.

Полностью отдает себя женщине, если влюбится в нее. Ему подойдет волевая, решительная, верная партнерша, которой он с радостью отдаст лидерство в семье.

В этот день, согласно народным верованиям, чтобы не потерять свое счастье, нельзя: желать зла другим, ссориться с родными и друзьями, отказывать в помощи, принимать важные решения, занимать или одалживать деньги, выносить мусор, выходит из дома до рассвета.

Также сегодня не стоит стричь волосы, иначе они будут плохо расти. 14 января лучше провести в работе, так как все, что вы начнете в этот день закончится с хорошими результатами.

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