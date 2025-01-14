Вчера поздно вечером войска Российской Федерации ударили по городу Сумы КАБом. В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что в результате авиационной атаки на областной центр получили повреждения административное и складские здания.

Также спасатели зафиксировали выбитые взрывной волной окна в двухэтажном жилом доме, который расположен рядом с местом удара, информирует издание «НБН».

Журналисты «Кордон.Медіа» уточнили, что КАБ попал в офисное помещение частной строительной кампании. Фасад здания с одной стороны получил значительные разрушения, выбиты двери, окна, разбита мебель. Также повреждены склады с материалами. Пострадавших в результате авиационного удара нет.

СМИ опубликовало кадры последствий вражеской атаки.

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Фото – t.me/kordonmedia

Напомним, в ночь на 11 января российские захватчики выпустили «Шахеды» по Кировоградской области. Глава ОВА Андрей Райкович сообщил о последствиях дроновой атаки на регион.