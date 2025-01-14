Глава ЦПД в эфире национального телемарафона рассказал, что на нефтебазе вблизи аэродрома «Энгельс» в Саратовской области оккупанты хранили запас топлива для самолетов Ту, которые осуществляют боевые вылеты с этой авиабазы для нанесения ударов по Украине, информирует издание «НБН».

По его словам, оккупанты с лета готовили стратегию атак на объекты инфраструктуры нашей страны, в частности энергетические. Поэтому россияне на аэродромах создавали запасы ракет и топлива для боевых и учебных вылетов стратегической авиации, рассчитанные на всю зиму.

Коваленко считает, что эта нефтебаза – ключевая для врага. Ранее этот объект уже был поражен, удар сопровождался масштабным пожаром, который не могли потушить пять дней.

Сегодняшняя ночная атака также спровоцировала возгорание, которое должно уничтожить топливо оккупантов. Через несколько суток спутниковые снимки покажут, сколько хранилищ и цистерн пылает на территории нефтебазы, тогда можно будет оценить ущерб для РФ.

Напомним, 13 января в центре Тулы произошел пожар в здании военного госпиталя.