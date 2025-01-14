Ступак в интервью изданию OBOZ.UA обратил внимание на то, что в случае с Покровском ВС РФ прибегают к другой тактике, отказываясь от лобовых штурмов, как это было, например, в Бахмуте, информирует «НБН».

По его словам, захватчики пытаются обойти Покровск и перерезать украинскую логистику, чтобы создать в Донецкой области большой «котел» примерно на 1000 квадратных километров.

Сейчас враг продвигается через западные окраины города, чтобы нарушить сообщение с Днепропетровщиной, и взял под огневой контроль трассу, которая соединяет Покровск и Константиновку.

Бывший сотрудник СБУ отметил, что, как говорят военнослужащие, расстояние 2 километра к населенному пункту – уже критично, ведь оккупанты могут ставить специальные противотанковые установки, использовать дроны с оптоволокном и т.п.

Ступак считает, что армия Путина может и не прибегать к штурмам города, продолжая использовать тактику «удушения» и ждать, пока Силы обороны Украины будут вынуждены выйти из Покровска.

Он добавил, что захватчики могут повторить сценарий с Угледаром: россияне обошли город с трех сторон и создали ситуацию, при которой ВСУ уже не смогли держать населенный пункт.

Ранее в ОСГВ «Хортица» объяснили, почему ВС РФ избегают городских боев в Покровске.