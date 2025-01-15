В среду, 15 января, по новому церковному календарю день ангела у Елены, Илоны, Ивана, Павла, Михаила, Гавриила, Прохора и Яна. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает о значении некоторых из них:

Елена (с греческого «солнечный свет») – активная, трудолюбивая, целеустремленная женщина с множеством амбиций. Она не выносит одиночество, имеет много друзей. В работе очень ответственно подходит к своему делу, ее можно назвать хорошим специалистом, она пользуется авторитетом.

В отношениях Елена очень ревнивая, но горячо преданная своему партнеру. У нее крайне высокие требования к мужчине, при этом ей не важен его материальный достаток.

Илона (с греческого «светлая») – энергичная, общительная, жизнерадостная, независимая женщина, которая обладает особым шармом, держит себя подобно королеве и умеет обращать на себя внимание. Никогда не бросит своих друзей, которыми могут стать только проверенные люди. В работе Илона придерживается принципа «хочешь сделать хорошо – сделай все сам», поэтому часто не воспринимает помощь со стороны.

Благодаря своему обаянию эта девушка коллекционирует мужские сердца, в каждом романе окунается в страсть как в омут. Зачастую выходит замуж в зрелом возрасте, взяв на себя роль главы семьи.

Прохор (с греческого «идущий впереди», «запеватель») – целеустремленный, сильный духом мужчина, который отлично держит себя в руках в любых ситуациях. К работе относится ответственно, в коллективе его ценят за золотые руки.

В отношениях заботливый и покладистый. Однако очень ревнивый и все принимает близко к сердцу, из-за чего в семье будут возникать скандалы.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, чтобы не навлечь в свою жизнь проблемы запрещено: шуметь, громко разговаривать, ругаться, осуждать других, обсуждать чужую жизнь, много гулять вместо работы, оставлять обувь грязной на ночь, приглашать в дом незнакомцев, принимать что-то от них. Также 15 января считается неудачным днем для поездок.

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