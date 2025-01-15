В среду утром, 15 января, российские оккупационные войска ударили ракетами по энергетическим объектам в Украине, в связи с чем в семи регионах временно вводили графики аварийных отключений света по распоряжению НЕК «Укрэнерго», информирует издание «НБН».

Несмотря на очередную массированную атаку ВС РФ на энергетику, ситуация в системе остается стабильной, поэтому в компании не прогнозируют отключения света на четверг, 16 января, о чем сообщается в приложении «Киев Цифровой». При этом граждан призывают с 08:00 до 20:00 экономно потреблять электроэнергию.

На сайтах ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети публикуют актуальную информацию о состоянии энергосистемы и графиках отключения света для жителей столицы и Киевской области соответственно.

Как сообщалось, в компании «Нафтогаз» оценили последствия обстрелов ВС РФ критической инфраструктуры Украины 15 января.