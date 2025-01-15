Руководитель ГВА в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, что войска России пытаются как можно скорее захватить Торецк и прилагают для этого все усилия. ВС РФ бьют по городу из артиллерии и минометов, а также используют для нанесения ударов авиацию, информирует издание «НБН».

Чинчик отметил, оккупационные силы превосходят численностью, однако, несмотря на это, защитники дают россиянам достойный отпор. Ситуация на линии фронта периодически то улучшается, то усложняется, однако враг постепенно продвигается ежедневно.

Чиновник рассказал, что в Торецке большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем оккупантов. В то же время в окрестностях города расположена частная застройка, где частично остаются многоквартирные дома – они все еще контролируются Силами обороны Украины.

Он добавил, что на сегодня в населенном пункте остаются около 60 жителей, в основном это пожилые люди.

Напомним, бывший сотрудник СБУ оценил, могут ли войска Путина окружить Покровск.