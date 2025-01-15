Морозов в интервью агентству «Укринформ» напомнил, что в 2024 году готовилось покушение на главу государства и сейчас продолжается расследование этого дела. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе Службы безопасности Украины, где производятся определенные процессуальные действия, пишет издание «НБН».

По его словам, сейчас государственной охране удается предотвращать «такие истории» и на сегодня нет фактов о подготовке покушений на украинского лидера. В этом контексте УГО тесно сотрудничает с МВД, СБУ и Нацполицией, ведомства активно обмениваются информацией. Также помогают иностранные партнеры, которые сообщают о потенциальных угрозах.

Отметим, что весной прошлого года украинская контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ РФ по ликвидации представителей военной и политической власти нашей страны. Силы безопасности задержали двух полковников Управления госохраны, которые передавали врагу тайную информацию.

Также в мае 2024 года было совершено нападение на главу правительства Словакии Роберта Фицо. В октябре премьер-министр заявил, что якобы на него попытались совершить еще одно покушение из-за позиции по Украине.