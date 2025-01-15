Украинский лидер сообщил, что сегодня Украина вернула из российского плена еще 25 тяжелобольных, раненых военнослужащих и гражданских. Среди тех, кого обменяли 15 января, есть защитники Мариуполя и «Азовстали», Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

По словам главы государства, каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь, информирует издание «НБН».

Президент поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за содействие в обмене пленными с государством-террористом. Украинский лидер напомнил, что наша страна стремится вернуть домой всех своих людей и ежедневно работает над тем, чтобы освободить каждого гражданина, удерживаемого в РФ.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Как сообщалось, на прошлой неделе глава секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко объяснил, почему сложно провести обмен с Россией в формате «всех на всех».