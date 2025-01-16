Катков в эфире «Эспрессо» высказался об уменьшении ракетных атак оккупационной армии Путина на Украину. По его словам, российские захватчики действительно стали реже использовать это оружие для нанесения ударов, информирует издание «НБН».

Главред Defense Express отметил, что сейчас сложно назвать причины снижения количества ракетных обстрелов и говорить о том, что у «второй армии мира» исчерпывается запас такого вооружения, необходимо проанализировать обстрелы за долгое время, например, за 6 месяцев. Однако очевидно, что сейчас ракетные атаки ВС РФ на Украину уже не тех масштабов, которые были в 2023 и 2024 годах.

Эксперт считает, что в России действительно могут быть определенные проблемы с производством ракет, однако захватчики за счет снижения темпов атак на нашу страну могут накапливать это оружие.

Как сообщалось, корреспондент The Guardian указал на уникальный момент в российско-украинской войне.