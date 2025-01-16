В НЕК «Укрэнерго» заявили, что потребление электроэнергии в стране стабилизировалось на уровне, который отвечает сезонным показателям, поэтому в пятницу, 17 января, отключать свет жителям столицы и Киевщины не будут, сообщает «НБН».

Напомним, что 15 января российские оккупационные войска в очередной раз атаковали энергетические объекты Украины, также ВС РФ в прошлом году осуществили 13 массированных обстрелов критической инфраструктуры.

В компании призывают граждан в период с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00 не включать одновременно несколько электроемких приборов.

Ситуация в энергосистеме может измениться, учитывая проведение аварийно-восстановительных работ на энергетических объектах после вражеских ударов. Поэтому жителям Киевской области необходимо искать информацию о возможных ограничениях от оператора системы распределения на официальном сайте: для Киева – ДТЭК Киевские электросети, для области – ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили украинцам, как сменить получателя льгот на оплату коммунальных услуг.