Представитель ОСГВ «Хотица» в эфире национального телемарафона рассказал, что российские захватчики изменили тактику применения танков – теперь враг использует эти боевые машины не для прорыва или огневой поддержки на фронте, а в качестве средств для транспортировки.

По его словам, за последние два года войны в Украине полностью изменилась картина боя, информирует издание «НБН».

В частности, как отметил Трегубов, у Российской Федерации закончились современные танки, и оккупационная армия Путина вынуждена использовать запасы СРСР. При этом захватчики сильно исчерпали уже и советские резервы, поэтому эта боевая техника уже не играет такую важную роль на фронте, как раньше.

Майор добавил, что также ВС РФ сейчас используют танки как «косую-кривую» артиллерию, которую они не могут интенсивно применять из-за дроновых атак.

Как сообщалось, главред Defense Express объяснил, почему «вторая армия мира» стала реже применять ракеты для атак на Украину.