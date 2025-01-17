В пятницу, 17 января, по новому церковному календарю день ангела у Антонины, Антона, Ивана, Виктора, Павла и Георгия. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из этих имен:

Антон (с древнегреческого «достойный похвалы») – коммуникабельный, честный, трудолюбивый, тактичный, сдержанный, порядочный мужчина, который обладает природным обаянием и высоким уровнем эмпатии. Обладатель этого имени будет стремиться к карьере, которая предлагает возможности для продвижения и интеллектуальных вызовов.

В отношениях с женщинами Антон романтичный, учтивый и галантный. Не спешить связывать себя узами брака.

Виктор (с латинского «победитель») с детства отличается особой целеустремленностью, упорством к работе, это педантичный, пунктуальный человек, который с пониманием относится к слабостям других. При этом ему не подходит рутинная работа, Виктор хочет иметь увлекательное дело.

В отношениях с любимой женщиной он верный, терпеливый, надежный. Ставит выше всего интересы своей семьи.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, брать в руки острые предметы, откладывать важные дела, бездельничать, делиться планами и секретами. Также сегодня не стоит шить, вязать и вышивать, иначе возникнут финансовые проблемы.

Отметим, что издание ABCnews рассказало, какой праздник сегодня, 17 января, отмечают украинцы по новому церковному календарю.

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