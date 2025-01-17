В приложении «Киев Цифровой» появилось сообщение от НЕК «Укрэнерго» – электроэнергии достаточно, поэтому завтра, 18 января, отключать свет бытовым потребителям в столице и Киевской области не будут, пишет издание «НБН».

Ситуация в энергетической системе на сегодня стабильна, однако она может меняться, учитывая проведение аварийно-восстановительных работ на объектах критической инфраструктуры, которые пострадали от вражеских атак.

По этой причине гражданам необходимо проверять актуальную информацию и вовремя узнавать о возможных ограничениях на потребление электроэнергии.

Оператор системы распределения для киевлян публикует графики на официальном сайте ДТЭК Киевские электросети, для региона – ДТЭК Киевские региональные электросети. Граждан призывают не включать несколько мощных приборов с 08:00 до 20:00 и экономить свет в этот период.

Отметим, издание «Индустриальное Запорожье» предупредило о существенном ухудшении погодных условий в Украине, которое ожидается в субботу, 18 января.

Как сообщалось, глава Минэнерго Герман Галущенко высказался о повышении тарифов на свет.