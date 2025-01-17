Российское издание Meduza, ссылаясь на слова представителя военной комендатуры района Алексея Дмитрашковского, заявило, что в результате ударов армии Путина не менее 36 жителей Суджанского района, который контролируется Силами обороны Украины, погибли.

В этом же районе из-за атак «второй армии мира» около 100 россиян получили ранения, пишет «НБН».

Дмитрашковский рассказал, что на подконтрольной защитникам территории Курской области находятся около 2000 гражданских, ВСУ смогли установить местонахождение 600 человек, с которыми их близкие потеряли связь.

С момента захода украинских войск на территорию Суджанского района погибли 112 россиян, по меньшей мере 40 из них – от сердечных приступов от стресса из-за обстрелов.

Как сообщалось, западные СМИ пишут, что успехи ВСУ в Курской области могут стать «козырем» Дональда Трампа на переговорах с кремлевским диктатором по Украине.