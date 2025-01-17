Представитель ОТГВ «Северск» в эфире национального телемарафона подтвердил, что на границе с Сумской областью есть подразделения ВС РФ, которые минируют территорию, строят фортификационные сооружения и укрепления, информирует издание «НБН».

В то же время, по его словам, Силы обороны Украины не фиксируют создания россиянами группировки для проведения наступательных действий. Поэтому на сегодня угрозы наступления оккупантов на Сумщину нет.

Мысник рассказал, что у «второй армии мира» есть проблемы с логистикой, о чем свидетельствует изменение динамики обстрелов. Захватчики наносят удары волнами, по три-четыре дня идет увеличение в 2-3 раза, после чего снижается количество обстрелов. Также стоит учесть, что ВСУ бьют вглубь страны-агрессора.

Спикер ОТГВ «Северск» напомнил, что в приграничных регионах Украины постоянно сохраняется угроза применения россиянами ДРГ, диверсанты особенно активны во время плохих погодных условий.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны заявили о продвижении украинских сил в Курской области.