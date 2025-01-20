Офицер 59-й ОМБр в эфире «Суспільне.Студія» рассказал, что оккупационные войска РФ усиливают наступления на Покровском направлении, куда перебрасывают дополнительные подразделения с других участков фронта, информирует издание «НБН».

По его словам, в районе Покровска «вторая армия мира» в ходе боев ежедневно теряет погибшими и ранеными 200-300 захватчиков. Россияне «ломают зубы» об оборону ВСУ, город стал «костью в горле» кремлевского диктатора, однако командование врага не жалеет пехоты для непрерывных штурмов.

«Покровск остается для Путина мечтой», – отметил Цехоцкий, добавив, что никто не собирается сдавать город оккупантам.

Военный обратил внимание на то, что командование ВС РФ почти не задействует бронетехнику в районе города. Захватчики передвигаются на переделанных легковых автомобилях, багги, предпочитая делать это в темное время суток или в тумане.

Ранее в ОСГВ «Хортица» заявили, что россияне изменили тактику применения танков на фронте.