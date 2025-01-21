Во вторник, 21 января, по новому церковному календарю день ангела у анны, Анастасии, Максима, Ивана, Евгения и Ильи. Ребенку, рожденному в этот день, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает о значении некоторых из них:

Анна (с иврита «благоволение», «благосклонность») – добрая, сострадательная, сильная, независимая женщина, которая обладает сильным моральным компасом. Обладательница этого имени – верный друг. Ее трудолюбие и усидчивость помогают ей в учебе и работе.

В отношениях Анна – отзывчивый партнер, который стремится создать благоприятную среду и эмоциональную связь с любимым человеком. Часто она выбирает в мужья мужчину, для которого будет играть роль заботливой «мамы».

Анастасия (с древнегреческого «возвращение к жизни», «воскресение») – душевный, отзывчивый, милосердный человек, который всегда готов помочь. Это очень волевая, твердая и несокрушимая женщина, которую невозможно подкупить и вынудить к чему-то.

Обладательница этого имени ориентирована на семью, это важная составляющая ее жизни, она обычно рано выходит замуж. Анастасия выберет в мужья сильного мужчину, который будет содержать ее и детей.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: мстить, ссориться с близкими и родными, принимать сложные решения, отказывать в помощь, брать или давать деньги взаймы, выходит из дома до рассвета. Также сегодня не стоит одалживать кому-то соль – иначе из дома уйдут достаток и счастье.

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