Перцовский на своей Facebook-странице прокомментировал удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине во вторник, 21 января, информирует издание «НБН».

По его словам, в результате обстрела Приднепровской железной дороги 3 железнодорожников получили ранения. Глава «Укрзализныци» уточнил, что при объявлении тревоги сотрудники закрепили поезд, собрали пассажиров и прошли в укрытие депо.

Руководитель предприятия показал фотографию поезда, который пострадал в результате прилета, заверив, что его восстановят.

Фото – facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Напомним, сегодня утром российские захватчики ударили по Днепру и области, о чем сообщил начальник ОВА Сергей Лысак. Чиновник рассказал, что в результате атаки на областной центр разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось.

По его словам, в Синельниковском районе повреждено транспортное предприятие и частные дома. Есть двое пострадавших мужчин, одному предоставили помощь на месте, другого госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Напомним, в Силах обороны объяснили, почему ВС РФ начали чаще обстреливать Сумщину и Черниговщину.