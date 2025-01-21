Во вторник, 21 января, оккупационная армия Путина атаковала Шевченковский район Харькова модифицированным беспилотником «Молния-2», о чем мэр сообщил в комментарии представителям СМИ на месте удара.

Чиновник рассказал, что БПЛА «Молния-2» – это модифицированный дрон, который несет заряд большей мощности, чем дрон «Молния-1», пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Городской глава уточнил, что россияне ударили этим БПЛА вблизи общежитий и гаражей. В результате прилета был разрушен один гараж, выбито более 20 окон, пострадала электросеть. Коммунальщики устраняют последствия обстрела.

В то же время спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко объяснил, что дроны «Молния-1» и «Молния-2» отличаются не боевой частью, а тактико-техническими характеристиками – наличием второго двигателя на беспилотнике.

Отметим, сегодня утром «вторая армия мира» также ударила по Днепру и области, в результате обстрела пострадала железная дорога. Глава «Укрзализныци» показал фото последствий удара.