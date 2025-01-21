Представитель ОК «Север» в эфире национального телемарафона рассказал, что российские оккупационные войска начали чаще обстреливать две приграничные области нашей страны – Сумщину и Черниговщину, информирует издание «НБН».

По словам военнослужащего, армия Российской Федерации усилила нанесение ударов по этим регионам, в частности с применением управляемых и неуправляемых авиационных бомб. Полковник объяснил, что цель активизации обстрелов Сумщины и Черниговщины – заставить защитников оборонять всю приграничную зону нашей страны.

Напомним, что на прошлой неделе в Сумской областной военной администрации заявили об усилении эвакуации в регионе, руководствуясь рекомендацией военнослужащих. Людей будут вывозить из общин региона, где есть угроза захода ДРГ РФ.

Как сообщалось, в 59-й ОМПБр рассказали о ситуации на Покровском направлении.