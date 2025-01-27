В ОСУВ «Хортица» сообщили, что войска Российской Федерации усилили штурмовые действия на Торецком и Краматорском направлениях. Оккупационная армия Путина на этих участках фронта пытается прорвать оборону ВСУ, информирует издание «НБН».

Захватчики за прошлые сутки атаковали позиции сил обороны Украины в районе сел Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Крымское и поселка Щербиновка. Также боевые действия высокой интенсивности продолжаются в городской застройке Торецка и Часового Яра.

По Торецку оккупанты нанесли один авиационный удар и осуществили 91 артиллерийский обстрел, по Часовому Яру – 150. Также ВС РФ активно применили беспилотники различных типов.

В результате российских штурмов и огневого влияния были разрушены некоторые позиции Сил обороны, защитники принимают меры, чтобы предотвратить ухудшение тактического положения.

Напомним, накануне в ОСГВ «Хортица» ответили, оккупировали ли войска страны-агрессора поселок Великая Новоселка Донецкой области.