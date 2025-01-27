В пресс-службе ГУР МОУ сообщили, что якобы заявление главы ведомства Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде не соответствует действительности, пишет издание «НБН».

В военной разведке призвали СМИ не распространять слухи, дезинформацию и непроверенные данные, в частности в вопросах, которые касаются войны. У Буданова отметили, что такого рода заявления могут извращать в своих интересах отдельные политики, используя медиа.

В ГУР напомнили украинцам, что распространение каких-то сообщений о том, что якобы представители военного и политического руководства Украины что-то обсуждают на секретных совещаниях, вредит безопасности нашей страны и используется россиянами в их интересах.

Отметим, издание «Украинская правда» ссылаясь на источники, сообщило, что на закрытой встрече в Раде главный разведчик страны якобы предупредил о том, что переговоры по завершению войны нужно начать до лета, иначе запустятся процессы, угрожающие существованию государства.

Ранее соответствующее заявление прокомментировал депутат от политической силы «Слуга народа» Олег Дунда.