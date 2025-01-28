Во всех регионах страны повысилась температура воздуха, в связи с чем потребление электроэнергии снижается, о чем проинформировали в НЭК «Укрэнерго». Учитывая улучшение ситуации в энергосистеме, нет необходимости в введении отключений света в среду, 29 января.

По данным компании, во вторник, 28 января, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии в Украине был на 2,7% ниже, чем в это же время в понедельник, пишет издание «НБН».

Также в «Укрэнерго» напомнили, что продолжается восстановление энергетической системы после обстрелов ВС РФ ракетами и дронами, поэтому ситуация со светом может меняться.

Бытовых потребителей на Киевщине о распоряжениях национальной энергетической компании информирует оператор системы распределения на официальном сайте:

Для столицы – ДТЭК Киевские электросети;

Для области – ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, сколько украинцев уже получили «тысячу Зеленского».