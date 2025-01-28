Агенты «Атеш» сообщили, что российские «освободители» на оккупированных территориях Запорожской области все чаще занимают дома украинцев в районе города Молочанск, а также поселков Розовка и Михайловка, пишет издание «НБН».

Значительную часть жилплощадей граждан нашей страны захватчики также используют для хранения БК: ежедневно к ним приезжают сотрудники ФСБ и военная полиция, регулярно фиксируется перемещение цинков с минами, гранатами и патронами.

В военном движении обратили внимание на то, что россияне продолжают совершать военные преступления, прячась за спинами мирных жителей временно оккупированного Запорожья. В «Атеш» пообещали, что благодаря работе партизан и ВСУ логистика боеприпасов «второй армии мира» будет нарушена.

Отметим, что захватчики используют гражданские объекты в качестве складов для хранения оружия и на территории Крымского полуострова, в частности в городе Евпатория.