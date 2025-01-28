Во вторник, 28 января, российское оборонное ведомство заявило, что оккупационная армия Путина якобы захватила поселок Двуречное Купянского района на Харьковщине.

В ходе общения с представителями СМИ глава ОВА прокомментировал сообщение МО РФ об «успешном освобождении населенного пункта», пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По его словам, ситуация на фронте в регионе остается непростой, однако заявления Минобороны России о захвате поселка безосновательны. Чиновник рассказал, что на территории населенного пункта продолжаются активные бои, территория столкновений увеличивается.

Синегубов напомнил, что оборонное ведомство страны-агрессора ранее делало подобные заявления, которые расходятся с действительностью. Начальник администрации подчеркнул, что такие сообщения являются пропагандой.

Ранее военный ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что российские захватчики пытаются создать плацдарм на Купянском направлении и намерены вернуть деоккупированную часть Харьковской области.