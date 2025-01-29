В пресс-службе НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в стране потребление электроэнергии стабилизировалось на уровне, который соответствует температурным показателям, пишет издание «НБН».

Поэтому отключения света на четверг, 30 января, не прогнозируются, в частности для Киевщины. В среду, 29 января, по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был таким же, как и во вторник в это время.

В компании напомнили украинцам, что на объектах критической инфраструктуры продолжаются ремонтные работы после российских атак ракетами и БПЛА, в связи с чем ситуация в энергосистеме может меняться.

Актуальную информацию о состоянии энергосистемы жители столицы могут найти в приложении «Киев Цифровой» либо на сайте ДТЭК Киевские электросети. Для жителей Киевщины оператор системы распределения публикует новые данные на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в ПФУ назвали процент украинцев, которые получают пенсию более 10 000 гривен.