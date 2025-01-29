Военный 93-й отдельной механизированной бригады рассказал, что за последний месяц на Покровском и Харьковском направлениях в сравнении с ноябрем-декабрем прошлого года оккупанты стали атаковать меньше, пишет издание «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Стабильно тяжелая ситуация, по его словам, остается на Часовоярском направлении – в районе сел Клещиевка, Андреевка и канала Северский Донец – Донбасс.

Здесь на защитников постоянно идут накаты небольших групп российской пехоты или атаки на технике, время от времени враг осуществляет большие наступления. Оккупанты пытаются накапливать пехотные группы, используя погодные условия, когда дроны становятся менее боеспособными.

Поэтому, по словам Кардаша, на этом участке фронта интенсивность штурмов захватчиков остается неизменной.

Ранее боец ВСУ заявил, что «вторая армия мира» намерена вернуть деоккупированные территории Харьковщины и рассказал о ситуации на Купянском направлении.